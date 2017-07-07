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Песков: Путину известно о письме летчика Ярошенко
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    Песков: Путину известно о письме летчика Ярошенко

    13:52  7 Июля 2017
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    Песков: Путину известно о письме летчика Ярошенко

    Гамбург, 7 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обращение осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко к Владимиру Путину. В своем письме он попросил главу РФ вернуться ему на родину и выразил надежду, что Путин на встрече с лидером США в Гамбурге обсудит его  экстрадицию в Россию.

    Сегодня Песков заявил, что не может ответить на вопрос, будет ли обсуждаться судьба Ярошенко на встрече Путина и Трампа. «Я не могу вам этого сказать. Мы знаем об этом письме Ярошенко, о нем доложено президенту», — отметил Песков.

    «Все возможные варианты добиться справедливости и законности в США исчерпаны. Все юридические пути возврата меня в Россию блокируются властями США. Мои силы на исходе», — написал он.

    Напомним, Ярошенко был осужден 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #путин #дональд трамп
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