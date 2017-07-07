Сирия: «Силы Тигра» объединились с Республиканской гвардией в провинции Хомс
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Хомс, 7 июля. Группировка правительственных сил наступает на позиции «Исламского государства»* в направлении Эх-Сухны.
Информационный портал «Аль-Масдар» сообщает, что 124-я бригада Республиканской гвардии Сирии примет участие в освобождении города Эс-Сухнэ от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Операцию возглавляет элитная бригада Сирийской арабской армии «Силы Тигра». Отмечается, что гвардейцы 124-й бригады, ранее принимавшие участие в боевых действиях в районах Итрии и Ханассера, считаются спецназом правительственных войск.
* Организация запрещена на территории РФ.