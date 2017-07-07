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Уголовное дело возбудили по факту взрыва на шахте в Норильске
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    Уголовное дело возбудили по факту взрыва на шахте в Норильске

    13:26  7 Июля 2017  /обновлено: 13:27  07 Июля 2017
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    Уголовное дело возбудили по факту взрыва на шахте в Норильске

    Норильск, 7 июля. По факту взрыва на шахте рудника «Заполярный» в Норильске возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, что повлекло за собой гибель людей, сообщил источник Федерального агентства новостей.

    Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек при хлопке газа на руднике в Норильске, который произошел сегодня утром. По словам источника Федерального агентства новостей, предварительная версия ЧП остается прежней — при проведении строительных работ взорвались пары газа метана. 

    Автор: Ирина Селезнева
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