Пьяный пассажир летевшего в Симферополь самолета ударил стюардессу

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Краснодар, 7 июля. Пассажир самолета, следовавшего из Екатеринбурга в Симферополь, ударил стюардессу во время полета. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», сообщает управление на транспорте МВД по Южному федеральному округу.

О происшествии на борту сообщил командир воздушного судна. По его словам, «во время полета в салоне самолета произошел конфликт, в ходе которого один из пассажиров ударил стюардессу».

В Симферополе самолет встречала следственно-оперативная группа. Подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть отделения полиции в аэропорту Симферополя. Медицинское освидетельствование показало, что 48-летний мужчина был пьян. В отношении авиадебошира было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».