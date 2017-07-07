Продажи iPhone и iPad под угрозой: Apple обвинили в незаконном использовании технологий

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Вашингтон, 7 июля. Компанию Apple обвинили в незаконном использовании чужих технологий. Фирма Qualcomm Inc., которая занимается производством чипов, утверждает, что американский гигант украл у нее шесть запатентованных технологий.

Соответствующая жалоба направлена в федеральную комиссию по международной торговле США. Qualcomm просит провести тщательное расследование. Кроме того, она отослала и исковое заявление в суд.

Производитель чипов в качестве наказания для Applе требует запрета продажи iPhone и iPad, а также возмещения причиненных убытков. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.