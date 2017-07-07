РБК отрицает массовое бегство сотрудников с ТВ-канала

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Москва, 7 июля. Решения об увольнении всей команды РБК-ТВ после ухода управляющего каналом Эльмара Муртазаева нет, заявил пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев.

В РБК опровергли сообщения в СМИ о массовом уходе сотрудников телеканала.

«Ряд сотрудников телеканала, это в основном лица, которые работают в программах «Истории дня» и «Прайм-Тайм», уходят в длительный отпуск», — заявил Тимофеев.

Он добавил, что после отпуска они, если примут такое решение, смогут покинуть рабочие места.

«Когда мы поймем, что будет дальше, мы будем об этом официально заявлять», — добавил он.

В конце июня холдинг РБК и крупнейшая нефтяная компания «Роснефть» заключили мировое соглашение в споре вокруг статьи об Игоре Сечине.