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Дейр эз-Зор, 7 июля. ВВС международной коалиции во главе с США разрушили десятки нефтяных объектов в ходе военной операции в Сирии.

По данным сирийского источника под прикрытием борьбы с террористами военные летчики США нанесли около сотни авиационных ударов по правительственным нефтяным объектам в провинции Дейр эз-Зор. Отмечается, что целью ВВС США в окрестностях осажденного города стали такие объекты как нефтяные шахты, грузовики, резервуары с нефтью, погрузчики, здания насосных станций и оборудование по перегонке нефти.

Источник подчеркивает, что американские летчики неоднократно наносили удары по гражданским и религиозным строениям. Жертвами авианалетов ВВС США часто становятся мирные жители Сирии.