Отменен осенний выход российских космонавтов в открытый космос

В Избранное

Москва, 7 июля. Космонавт Сергей Рязанский сообщил журналистам о том, что выход российских космонавтов в открытый космос, планировавшийся в ноябре этого года, было решено отменить. Это значит, что в рамках российской программы МКС до конца 2017 года будет осуществлен всего один выход в открытый космос.

«К сожалению, второй выход, похоже, отменился, поэтому ноябрьского выхода у нас не будет», — сказал он, уточнив, что первый выход состоится в августе.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время может быть принято решение о начале эскизного проектирования новой российской сверхтяжелой ракеты-носителя.





