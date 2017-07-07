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Москва, 7 июля. Заседание Совета Россия — НАТО (СРН) состоится 13 июля. Эту дату подтвердили в постоянном представительстве РФ при альянсе.

Встреча пройдет на уровне послов, сообщили журналистам. Последнее аналогичное заседание состоялось 30 марта. Накануне дату новой встречи озвучил источник в НАТО.

Напомним, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг рассказывал, что российская сторона предложила провести заседание СРН в июле, в ответ на это получила предложение о конкретной дате.

Это было в конце июня. Генсек тогда говорил, что если Москва согласится, то встреча пройдет «скоро».