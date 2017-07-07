Число жертв при взрыве на шахте в Норильске достигло четырех человек

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Норильск, 7 июля. Число погибших при взрыве на шахте рудника «Заполярный» в Норильске выросло до четырех человек, сообщает «Норникель», спасательные мероприятия продолжаются.

Сегодня около 11-30 утра в региональный СК РФ поступило сообщение о хлопке газа на шахте рудника «Заполярный» в Норильске, после чего прервалась связь с четырьмя работниками предприятия.

«По предварительным данным, число жертв в результате взрыва выросло до четырех. Горноспасательные работы продолжаются», — сообщили в «Норникель».

Три человека получили ранения в результате инцидента. Известно, что из шахты был эвакуирован 151 человек, три шахтера обратились к медицинским работникам за помощью. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте инцидента работают представители правоохранительных органов, пишет РИА Новости.