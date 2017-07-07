Антиглобалисты атаковали в Гамбурге полицейский вертолет сигнальной ракетой

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Гамбург, 7 июля. Полицейский вертолет был атакован сигнальной ракетой в немецком Гамбурге, где 7–8 июля проходит саммит G20, сообщили в местных правоохранительных органах.

«Были атакованы две полицейские машины с находящимися внутри патрулями в районе «Альтоны», в автомобилях разбиты окна, они расписаны краской», — констатировали полицейские.

Известно, что в пустую машину правоохранителей также был брошен коктейль Молотова, однако бутылка не разорвалась.

«В районе «Альтоны» полицейский вертолет был атакован сигнальной ракетой, ракета прошла рядом», — добавили в полиции.

Ранее десятки демонстрантов совершили нападение на полицейский участок в немецком Гамбурге.