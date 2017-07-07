Очень много работы: власти Крыма создадут кадровый резерв чиновников высокого ранга

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Симферополь, 7 июля. Глава парламента Крыма Владимир Константинов на фоне ряда отставок в руководстве республики сообщил о намерении властей создать кадровый резерв.



Накануне глава Крыма Сергей Аксенов объявил об отставке трех региональных чиновников — глав Минкурортов, Минэнерго и министерства жилищно-коммунального хозяйства. Также по собственному желанию уволился мэр города Ялта. На фоне этих увольнений глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что у властей есть «кадровая скамейка» — проект по подбору кадрового резерва.

Он также подчеркнул, что данная мера необходима в случае, если кто-то из министров «споткнулся, устал или не получается» работать должным образом. Константинов также заметил, что во время реализации масштабных проектов на полуострове чиновникам «просиживать на работе.. и дремать не получится».