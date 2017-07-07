Сирия сегодня: Россия передала 12 тонн гумпомощи Алеппо и Дамаску, США не против кандидатуры Башара Асада

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Сирия, 7 июля. За минувшие сутки российские военные передали мирным жителям Сирийской арабской республики 12 тонн гуманитарной помощи. Администрация США не возражает против того, чтобы Башар Асад остался президентом САР. Израиль хочет, чтобы США контролировали зону деэскалации на юге Сирии. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Гуманитарный вопрос

За минувшие сутки российские специалисты Центра по примирению враждующих сторон в Сирии передали почти четырем тысячам жителям ближневосточной страны чуть больше 12 тонн гуманитарной помощи, сообщили в военном ведомстве Российской Федерации.

«В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведено восемь гуманитарных акций в городах Алеппо и Дамаск, а также в провинции Хомс. Местному населению выдано 12,2 тонны продовольствия», — отмечается в документе, опубликованном российским военными на официальном сайте Минобороны.

Так, гуманитарную помощь получили 3827 местных жителей, при этом медицинскую помощь получил 271 человек. В течение суток по линии Организации объединенных наций также проведена одна гуманитарная акция, во время которой в район города Дейр-эз-Зор российская авиакомпания «Абакан Эйр» с помощью парашютов доставила 21 тонну гуманитарного груза.

Башар Асад остается у сирийского руля

Администрация Белого Дома приняла в отношении Сирии новую стратегию, при которой не предусматривается отстранение от власти действующего президента Башара Асада. Она также предполагает более тесное сотрудничество с Российской Федерацией, сообщает издание The Daily Beast.

Сообщается, что руководство США не будут активно возражать против предложенных Москвой и ее партнерами «зон деэскалации» на территории САР, а также патрулирования ряда районов страны российской военной полицией. В данном случае речь идет об Алеппо, который был освобожденном от боевиков силами сирийской армии и ее союзников при активной поддержке Москвы.

Тем не менее, представители Вашингтона не намерены передавать официальному Дамаску территории страны, которые в свое время были отбиты у террористов ИГИЛ* (запрещенная в России группировка — прим. ред.) союзниками США. Предполагается, что ответственность за контроль над этими районами будет возложена на связанные с Белым Домом военные формирования, в том числе «Сирийские демократические силы».

Иерусалим против

В это же время Израиль активно возражает против того, чтобы российская военная полиция занималась контролем зон деэскалации, которые планируется создать на юге Сирийской арабской республики. Кроме того, Иерусалим просит, чтобы эту миссию взяли на себя военнослужащие США.

Тем не менее, власти Израиля довольно позитивно отнеслись к замыслу деэскалационных зон на стыке Сирии, Иордании и Израиля. В Иерусалиме видят в них возможность остановить боевые действия у своих границ и не допустить появления там сил Ирана, ливанского движения «Хезболла» и патронируемых ими отрядов шиитской милиции. Все эти силы воюют с радикальными исламистами на стороне президента САР Башара Асада.

«Израиль предпочел бы, чтобы прекращение огня в южной Сирии обеспечивали американские войска. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает эту идею, но решения пока не приняла», — отмечают власти Израиля.

Нарушения продолжаются

Российские военные наблюдатели отмечают семь случаев нарушения «режима тишины» в зонах деэскалации в Сирийской арабской республике за прошедшие сутки. Так, в информационном бюллетене военного ведомства РФ сообщается, что турецкая сторона заявила о шести случаях стрельбы.

Отмечается, что нарушения были зафиксированы в провинциях Хама — 1, Дамаск — 4, Латакия — 2. Турецкие наблюдатели зафиксировала случаи стрельбы в провинциях Даръа — два и Дамаск — четыре. Необходимо отметить, что в контролируемых террористами «Исламского государства*» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая группировка — прим. ред.) территориях, установлены случаи беспорядочной стрельбы из крупнокалиберного стрелкового оружия.

* Организация запрещена на территории РФ.