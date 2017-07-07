«Ловцу покемонов» Соколовскому смягчили приговор

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Москва, 7 июля. Апелляция на приговор блогеру Руслану Соколовскому, который ранее был приговорен к 3,5 годам условно за оскорбление чувств верующих, была удовлетворена по решению Свердловского областного суда.

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком два года три месяца условно», — сказала судья.

По словам самого Соколовского, он собирается обжаловать приговор в ЕСПЧ «до полного оправдания».

Напомним в мае суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно за ловлю покемонов во время богослужения в Храме-на-Крови. Как сообщал его адвокат Алексей Бушмаков, блогера также внесли в список экстремистов.