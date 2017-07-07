Беспорядки в Гамбурге не отразились на работе саммита G20 — Песков

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Гамбург, 7 июля. Беспорядки в немецком Гамбурге, устроенные антиглобалистами, не отразились на проведении саммита G20, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

На саммите стран «Большой двадцатки» никак не отразились беспорядки в Гамбурге, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Беспорядки никак не влияют», — отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось об атаке участка местной полиции в Гамбурге, который находится недалеко от места проведения саммита «Группы двадцати». Антиглобалисты били стеклянные витрины магазинов, взрывали петарды, поджигали транспорт.

По данным правоохранительных органов Гамбурга, в протестах принимали участие до 12 тысяч человек. В результате столкновения с митингующих с полицией ранены свыше сотни стражей порядка, 40 человек были задержаны.