Более 100 полицейских пострадали в столкновениях с радикалами в Гамбурге
Гамбург, 7 июля. Более 100 полицейских получили ранения в ходе столкновений с участниками масштабных акций протеста в Гамбурге.
По последним данным, в столкновениях с леворадикалами и антиглобалистами ранены 111 стражей порядка, заявили представители правоохранительных органов. Кроме того, они сообщили о попытке радикалов атаковать полицейский автомобиль в районе Альтона.
Ранее в полиции сообщили, что в протестных выступлениях участвуют члены крайне агрессивно настроенного движения «Чёрный блок».
Участники беспорядков дали общее название всем проходящим демонстрациям — «Добро пожаловать в ад».
Несколько западных изданий связывает волну негодования леворадикалов с прибытие в Германию президента США Дональда Трампа, главы РФ Владимира Путина, а также лидера Турции Реджепа Эрдогана.