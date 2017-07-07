Более 100 полицейских пострадали в столкновениях с радикалами в Гамбурге

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Гамбург, 7 июля. Более 100 полицейских получили ранения в ходе столкновений с участниками масштабных акций протеста в Гамбурге.

По последним данным, в столкновениях с леворадикалами и антиглобалистами ранены 111 стражей порядка, заявили представители правоохранительных органов. Кроме того, они сообщили о попытке радикалов атаковать полицейский автомобиль в районе Альтона.

Ранее в полиции сообщили, что в протестных выступлениях участвуют члены крайне агрессивно настроенного движения «Чёрный блок».

Участники беспорядков дали общее название всем проходящим демонстрациям — «Добро пожаловать в ад».

Несколько западных изданий связывает волну негодования леворадикалов с прибытие в Германию президента США Дональда Трампа, главы РФ Владимира Путина, а также лидера Турции Реджепа Эрдогана.