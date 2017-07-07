Песков оценил встречу лидеров БРИКС «на полях» саммита G20 в Гамбурге

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Гамбург, 7 июля. Встреча лидеров стран БРИКС на полях G20 прошла в конструктивном ключе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил также, что формат таких встреч на крупных многосторонних мероприятиях, вроде G20, подтвердил свою эффективность. Страны — участницы БРИКС — используют эти встречи для координации своих подходов и позиций.

«Состоялась очень конструктивная рабочая встреча», — сообщил Песков.

Также Песков напомнил, что председателем БРИКС сейчас является Китай, и все будут готовиться к предстоящему саммиту.