Песков назвал «достаточно важной» предстоящую встречу Путина и Абэ

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Гамбург, 7 июля. Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ является «достаточно важной», считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, «будет беседа с премьер-министром Абэ, тоже достаточно важная встреча с точки зрения того, что Абэ приедет во Владивосток в начале сентября на Дальневосточный форум».

Напомним, ранее сообщалось, что президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в кулуарах саммита «Большой двадцатки» и пожали друг другу руки.