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Песков: Меркель радушно встретила Путина на саммите G20
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    Песков: Меркель радушно встретила Путина на саммите G20

    12:28  7 Июля 2017  /обновлено: 13:27  07 Июля 2017
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    Песков: Меркель радушно встретила Путина на саммите G20

    Гамбург, 7 июля. Канцлер Германии Ангела Меркель — хозяйка саммита G20, который проходит в Гамбурге. Она радушно встретила президента России Владимира Путина на церемонии приветствия участников.

    О том, как это было, журналистам рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Они прекрасно встретились, Меркель – радушная хозяйка этого мероприятия, она встретила Путина, и они начали ретрит вместе с другими главами государств и правительств», — добавил официальный представитель Кремля.

    Песков: Меркель радушно встретила Путина на саммите G20

    Напомним, саммит «большой двадцатки» проходит в Гамбурге 7–8 июля. Первая встреча лидеров делегаций посвящена вопросам борьбы с терроризмом.

    Автор: Кира Мирова
    #путин #меркель #песков
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