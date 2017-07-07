Песков: Меркель радушно встретила Путина на саммите G20

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Гамбург, 7 июля. Канцлер Германии Ангела Меркель — хозяйка саммита G20, который проходит в Гамбурге. Она радушно встретила президента России Владимира Путина на церемонии приветствия участников.

О том, как это было, журналистам рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Они прекрасно встретились, Меркель – радушная хозяйка этого мероприятия, она встретила Путина, и они начали ретрит вместе с другими главами государств и правительств», — добавил официальный представитель Кремля.

Напомним, саммит «большой двадцатки» проходит в Гамбурге 7–8 июля. Первая встреча лидеров делегаций посвящена вопросам борьбы с терроризмом.