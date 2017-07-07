Песков рассказал о желании Путина встретиться с Трампом
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Гамбург, 7 июля. Президент России Владимир Путин, как и глава США Дональд Трамп, с нетерпением ожидает предстоящей встречи лидеров двух стран на полях саммита G20 в немецком Гамбурге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили, ожидает ли Путин встречи с Трампом в Гамбурге также сильно, как американский лидер.
«Ответ положительный», — констатировал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее президент США написал на своей странице в Twitter, что с нетерпением ждет встречи с главами государств на саммите G20. Особо он выделил предстоящие переговоры с главой Российской Федерации.