Аксенов формирует эффективную команду: о чем говорят кадровые перестановки в Крыму

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В Крыму грянули громкие перестановки. Глава полуострова Сергей Аксенов уволил нескольких министров и уже назначил на их место других управленцев. О чем говорит такая массовая ротация кадров? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Ротация не просто массовая, но и как будто традиционная: за три года работы Аксенов уволил семь вице-премьеров и 27 министров. Но, как уверен собеседник ФАН, такое обновление кадров — неизбежный процесс, который направлен на повышение эффективности власти.

«Надо понимать, что у нас очень короткая скамейка запасных — кандидатов на любые должности. Длина этой скамейки объясняется годами, проведенными Крымом в составе Украины, с очень высоким уровнем недоверия к прежним чиновникам. Новые люди, которые появляются, еще не имеют достаточного опыта управления и достаточных знаний для работы в рамках законодательства РФ», — комментирует специально для ФАН член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

По его словам, власти Крыма пытались исправить эту ситуацию за счет приглашения чиновников из других регионов России, которые уже имеют опыт работы.

«Но здесь срабатывала поговорка «На тебе, боже, что нам негоже». Эти люди не смогли закрепиться в других субъектах большой страны и искали нового места в Крыму. Многие из них приезжали на полуостров с корыстными целями, чтобы побольше заработать. Будто бы мы в Крыму все неопытные, и можно нам тут втирать очки. Но практическая работа этих представителей быстро открыла нам глаза. К тому же хороших специалистов просто не отпустят из самих регионов. За них держатся двумя руками: зачем их отпускать в Крым, самим надо», — продолжает Цеков.

Работа по поиску новых кадров, новых людей идет на полуострове постоянно. Власти пришли к выводу: новые назначенцы должны быть выходцами из Крыма.

«Новые люди, даже не имея своих сторонних целей, полуостров просто не знают. Чтобы понять его возможности, состояние инфраструктуры, людей, работу в той или иной отрасли, нужно время. На все это уйдет полгода-год, а то и больше. Столько времени у нас нет. Поэтому упор власти Крыма сделали на местных», — говорит Цеков.

Собеседник ФАН находится в крымской политике уже 27 лет и считает последние назначения Аксенова хорошим управленческим решением.

«Владимир Серов стал вице-премьером Крыма, хорошо зарекомендовал себя во время работы мэром в Судаке. Пожалуйста — езжайте в Судак и убедитесь, что за последние три года там произошли серьезные изменения. У Серова есть управленческий опыт продолжительностью в семь-восемь лет. Новый министр ЖКХ Марина Горбатюк имеет представление, чем живет данная сфера. Новый министр курортов и туризма Вадим Волченко когда-то работал в правительстве Крыма, был руководителем комитета по информации еще в украинские времена. Это молодой и перспективный парень», — продолжает Цеков.

По словам сенатора, в Крыму сложилась ситуация, при которой невозможно ждать, когда чиновник вдруг станет эффективным. Регион развивается быстрыми темпами, медлить нельзя.

«Тот же глава Ялты Андрей Ростенко написал заявление об отставке. Он хороший человек, но не смог собрать команду и слишком долго учился. К тому же он приехал из Симферополя. Бывший министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий же — мягкий человек. В Крыму нужно постоянно проводить работу по порядку на пляжах, общаться с теми организациями, которые предоставляют отдых, мотивировать их снижать не всегда адекватные цены. Иначе все эти гостиницы и пансионаты будут стоять пустые. Стрельбицкий эту работу не проводил», — добавляет сенатор.

Цеков уверен: новые назначенцы включатся сразу. А результаты их работы скажутся на благосостоянии Крыма и его жителей.