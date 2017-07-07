Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Сирия и постановочные химатаки: НАТО может начать вторжение с целью свержения Асада
Россия
Аксенов формирует эффективную команду: о чем говорят кадровые перестановки в Крыму
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Аксенов формирует эффективную команду: о чем говорят кадровые перестановки в Крыму

    15:27  7 Июля 2017
    89

    Аксенов формирует команду: о чем говорят кадровые перестановки в Крыму

    В Крыму грянули громкие перестановки. Глава полуострова Сергей Аксенов уволил нескольких министров и уже назначил на их место других управленцев. О чем говорит такая массовая ротация кадров? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

    Ротация не просто массовая, но и как будто традиционная: за три года работы Аксенов уволил семь вице-премьеров и 27 министров. Но, как уверен собеседник ФАН, такое обновление кадров — неизбежный процесс, который направлен на повышение эффективности власти. 

    «Надо понимать, что у нас очень короткая скамейка запасных — кандидатов на любые должности. Длина этой скамейки объясняется годами, проведенными Крымом в составе Украины, с очень высоким уровнем недоверия к прежним чиновникам. Новые люди, которые появляются, еще не имеют достаточного опыта управления и достаточных знаний для работы в рамках законодательства РФ», — комментирует специально для ФАН член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

    По его словам, власти Крыма пытались исправить эту ситуацию за счет приглашения чиновников из других регионов России, которые уже имеют опыт работы.

    «Но здесь срабатывала поговорка «На тебе, боже, что нам негоже». Эти люди не смогли закрепиться в других субъектах большой страны и искали нового места в Крыму. Многие из них приезжали на полуостров с корыстными целями, чтобы побольше заработать. Будто бы мы в Крыму все неопытные, и можно нам тут втирать очки. Но практическая работа этих представителей быстро открыла нам глаза. К тому же хороших специалистов просто не отпустят из самих регионов. За них держатся двумя руками: зачем их отпускать в Крым, самим надо», — продолжает Цеков.

    Работа по поиску новых кадров, новых людей идет на полуострове постоянно. Власти пришли к выводу: новые назначенцы должны быть выходцами из Крыма.

    «Новые люди, даже не имея своих сторонних целей, полуостров просто не знают. Чтобы понять его возможности, состояние инфраструктуры, людей, работу в той или иной отрасли, нужно время. На все это уйдет полгода-год, а то и больше. Столько времени у нас нет. Поэтому упор власти Крыма сделали на местных», — говорит Цеков.

     Собеседник ФАН находится в крымской политике уже 27 лет и считает последние назначения Аксенова хорошим управленческим решением.

    Сергей Цеков

    «Владимир Серов стал вице-премьером Крыма, хорошо зарекомендовал себя во время работы мэром в Судаке. Пожалуйста — езжайте в Судак и убедитесь, что за последние три года там произошли серьезные изменения. У Серова есть управленческий опыт продолжительностью в семь-восемь лет. Новый министр ЖКХ Марина Горбатюк имеет представление, чем живет данная сфера. Новый министр курортов и туризма Вадим Волченко когда-то работал в правительстве Крыма, был руководителем комитета по информации еще в украинские времена. Это молодой и перспективный парень», — продолжает Цеков.

    По словам сенатора, в Крыму сложилась ситуация, при которой невозможно ждать, когда чиновник вдруг станет эффективным. Регион развивается быстрыми темпами, медлить нельзя.

    «Тот же глава Ялты Андрей Ростенко написал заявление об отставке. Он хороший человек, но не смог собрать команду и слишком долго учился. К тому же он приехал из Симферополя. Бывший министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий же — мягкий человек. В Крыму нужно постоянно проводить работу по порядку на пляжах, общаться с теми организациями, которые предоставляют отдых, мотивировать их снижать не всегда адекватные цены. Иначе все эти гостиницы и пансионаты будут стоять пустые. Стрельбицкий эту работу не проводил», — добавляет сенатор.

    Цеков уверен: новые назначенцы включатся сразу. А результаты их работы скажутся на благосостоянии Крыма и его жителей. 

    «Во время нахождения Крыма в составе Украины чиновники работали по-другому, не отличались особым патриотизмом. Любая работа чиновника приносила дополнительный заработок. Было другое законодательство, другие взаимоотношения. Кто-то за три года смог переучиться, но далеко не все. Уверяю вас, команда Аксенова будет сформирована: на этот процесс еще нужно заложить пару лет. И потом эта команда будет эффективно работать. Аксенов просто был вынужден за эти три года во все вникать и многие вопросы решал чуть ли не сам, в  ручном режиме. И не всегда у него были те, кого можно эффективно расставить и кем можно эффективно управлять. В России эффективную команду управленцев формировали десятилетиями, в Крыму за три года так не получится», — резюмирует Цеков.

    Автор: Дмитрий Пятов
    #крым #аксенов #ротация кадров
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Появились подробности взрыва в центре Луганска

        16:16 7 Июля 2017 173
        Читать
        14:21
        Сегодня

        Как защитить ребенка от безумных родителей: МВД и психиатры разошлись во мнениях
        13:02
        Сегодня

        «Ловцу покемонов» Соколовскому смягчили приговор
        12:45
        Сегодня

        Россияне рассказали социологам, кто в доме хозяин
        12:28
        Сегодня

        Песков: Меркель радушно встретила Путина на саммите G20
        12:12
        Сегодня

        Путин и Трамп обменялись рукопожатием перед первым заседанием саммита G20

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017 2848

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1391

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2564

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2106

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9300
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        При взрыве в Луганске один человек погиб, пятеро ранены

        При взрыве в Луганске один человек погиб, пятеро ранены

        16:27   7 Июля 2017
        70
        Новым главой «Почты России» стал Подгузов

        Новым главой «Почты России» стал Подгузов

        15:44   7 Июля 2017
        333
        Путин призовет партнеров по G20 сплотиться в борьбе с терроризмом

        Путин призовет партнеров по G20 сплотиться в борьбе с терроризмом

        12:01   7 Июля 2017
        89
        Много тем для дискуссии: Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным

        Много тем для дискуссии: Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным

        10:51   7 Июля 2017
        237