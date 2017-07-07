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Песков объяснил, почему именно терроризм стал темой первой встречи лидеров G20
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    Песков объяснил, почему именно терроризм стал темой первой встречи лидеров G20

    13:49  7 Июля 2017
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    Песков объяснил, почему именно терроризм стал темой первой встречи лидеров G20

    Гамбург, 7 июля. Терроризм стал отдельной темой для обсуждения на саммите G20 в немецком Гамбурге, потому что этого требуют реалии сегодняшнего дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас начался очень важный ретрит, эксперты между собой его называют нулевым ретритом, или встречей, где принимают участие только главы государств, правительств — участники двадцатки, без шерп, без помощников», — констатировал представитель Кремля.

    Песков объяснил, почему именно терроризм стал темой первой встречи лидеров G20

    Он подчеркнул, что главы государств обсуждают терроризм.

    «Собственно, реалии сегодняшнего времени диктуют необходимость обсуждения этих тем наряду, непосредственно, с профильными вопросами, которые стоят на повестке дня этого международного форума», — пояснил Песков.

    Ранее Песков обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин, как и глава США Дональд Трамп, с нетерпением ожидает предстоящей встречи в Гамбурге.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #песков
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