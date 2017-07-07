Песков объяснил, почему именно терроризм стал темой первой встречи лидеров G20

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Гамбург, 7 июля. Терроризм стал отдельной темой для обсуждения на саммите G20 в немецком Гамбурге, потому что этого требуют реалии сегодняшнего дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас начался очень важный ретрит, эксперты между собой его называют нулевым ретритом, или встречей, где принимают участие только главы государств, правительств — участники двадцатки, без шерп, без помощников», — констатировал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что главы государств обсуждают терроризм.

«Собственно, реалии сегодняшнего времени диктуют необходимость обсуждения этих тем наряду, непосредственно, с профильными вопросами, которые стоят на повестке дня этого международного форума», — пояснил Песков.

Ранее Песков обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин, как и глава США Дональд Трамп, с нетерпением ожидает предстоящей встречи в Гамбурге.