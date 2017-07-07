Трамп верен себе: президент США похлопал Меркель по плечу

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Гамбург, 7 июля. Президент США Дональд Трамп, обменялся рукопожатием с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ходе приветственной церемонии на саммите стран «Большой двадцатки», а затем похлопал главу немецкого правительства по плечу.

Американский лидер Дональд Трамп, приветствуя свою немецкую коллегу Ангелу Меркель на красной дорожке саммита G20, обменялся с ней рукопожатием, а затем похлопал канцлера по плечу. Напомним, что сегодня в Гамбурге стартовала встреча на высшем уровне, которая продлится в течение двух дней.