Песков объснил, от чего зависит международное сотрудничество в энергетике

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Гамбург, 7 июля. Вопросы международного сотрудничества в энергетике нельзя решать политическим путем, ситуация зависит от рынка. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что тот намерен нарушить энергетическую монополию в Европе. Представитель Кремля заявил, что в Европе нет энергетической монополии; есть главные и второстепенные, экономически целесообразные и нецелесообразные игроки.