В Избранное

Гамбург, 7 июля. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поздоровались в кулуарах саммита G20 и коротко пообщались друг с другом.

Глава государства Владимир Путин и американский коллега Дональд Трамп обменялись рукопожатием в кулуарах саммита стран «Группы двадцати». Перед началом первого заседания президенты России и США коротко пообщались друг с другом. Напомним, встреча на высшем уровне проходит в немецком Гамбурге, саммит продлится до 8 июля.