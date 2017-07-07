Сирия: Израиль возражает против российского контроля за зоной деэскалации на юге САР

В Избранное

Тель-Авив, 7 июля. Израиль требует передать контроль над зоной деэскалации на юге Сирии военнослужащим США.

Переговоры о создании зоны деэскалации на юге Сирийской арабской республики идут между США, Россией и Иорданией. Израиль в переговорах не участвует, однако информирован о ходе диалога.

Изначально предполагалось, что контроль над безопасностью в зоне деэскалации будут обеспечивать российские военнослужащие. Израиль категорично высказался, что отдает предпочтение Вооруженным силам США. Таким образом, считают эксперты, Тель-Авив стремится убрать из приграничных с Сирией территорий правительственные войска САР, иранское ополчение и отряды ливанского движения «Хезболла».