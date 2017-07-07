И врут календари: в Москву придет «осень» в середине лета

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Москва, 7 июля. Выходные дни в российской столице будут по-осеннему холодными. Погода, которую обещают синоптики, больше подходит для сентября, чем для «макушки лета».

В мешке арктического холода окажется весь центр России. Будущей ночью столбики термометров опустятся до +8 градусов, что даже в начале осени считается ниже нормы. Субботним днем обещают не больше +15. Обычно в это время градусов на 7 выше.

Дожди, похоже, прочно обосновались в Москве и не собираются ее покидать. Осадки в выходные не исключены, пишет РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос».

В начале следующей недели москвичей и гостей города ждет небольшая передышка — аж до +25 градусов. Но ненадолго. В среду в столицу снова придет похолодание.