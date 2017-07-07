Я продам вам парабеллум: Роман Носиков о том, как Трамп впарил Польше ее страхи

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Американский президент Дональд Трамп приехал в Польшу и много всего там наговорил.

Прежде всего, он заявил, что Польша спасла Европу — «остановила Красную армию, которая намеревалась завоевать европейский континент». Затем, что СССР Польшу ни за что ни про что обидел: в нее, оказывается, «с двух сторон вторглись две армии, немецкая и советская».

«Тяжело, когда с двух сторон на вас налетают», — заявил Трамп. Посочувствовал.

Помимо прочего, СССР, по его словам, предал поляков: «Советские вооруженные силы остановились и смотрели, как нацисты уничтожают все живое и пытаются подавить волю к жизни».

После этого президент США похвалил поляков за хорошую покупку. Сказал, что аплодирует их решению закупить американские ракетные комплексы «Пэтриот».

При этом ракеты, купленные Варшавой, будут прикрывать от атак с воздуха американский же комплекс ПРО в Польше. То есть героические поляки, в строгом соответствии со своей исторической судьбой, будут защищать Америку за собственные деньги — и собственными головами, если придется.

Хороший лох

США нужны в Европе именно такие партнеры по интеллекту. Которые берут на себя расходы и риски получить по шапке от русских. А расплачиваются за это с ними, пересказывая им их же обиды и травмы. Ну, разве не прелесть?

Девизом такой политики должна быть несколько подправленная на американский лад фраза Остапа Бендера из «12 стульев»: «Я продам вам парабеллум».

В принципе, небольшая войнушка не территории Европы не помешала бы экономике США. Так, например, поссорив на днях Катар с Саудовской Аравией, Америка немедленно продала обеим сторонам по хорошему военному арсеналу. Военный заказ — двигатель промышленности.

Война в Европе уже, в принципе, имеется. Но у этой войны все неправильно, с точки зрения экономики США. Потому что воюет пока только Украина — при этом уничтожая саму себя. И без денег.

Что это за бизнес такой, когда клиент клянчит у тебя «джавелины» — «в москалей популять», а заплатить он готов только ласками? Это никуда не годится. Хороший лох должен быть платежеспособен.

Хуторейх

А тут еще Украина показала себя полностью неспособной для решения американских задач — вхождения в НАТО, уничтожения Черноморского флота России, предоставления американцам базы в Крыму… Из всего списка вашингтонских хотелок Украине удалось только: а) спровоцировать санкции в отношении России; б) устроить у себя фашизм.

Но фашизм фашизму рознь. Рейх — тоже ведь государство. У немцев была государственная машина, способная решать государственные задачи: репрессии, геноцид, милитаризацию экономики. Третий рейх умел налаживать производство, проводить технические разработки, вести войну.

Из «территории 404» никакого укрорейха построить не вышло. Получился хутор с фашизмом. Хуторейх.

Не стальная лавина танков и воинов с огнеметами, прущих на Москву свиньей. А просто свинья. С салом. С грязью. Хрюкает. Тупая. И ворует.

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Оборванцы, «аватары», погромщики, мародеры, рэкетиры и воры. В этом нет вообще ничего государственного. Государство Украины продолжает стремительно распадаться.

Кто все это должен содержать? О! Очень кстати Польша рядом.

Польская судьба

Давайте расскажем полякам, какие они великие? Расчешем им струпья на ранах? Давайте предложим им помощь в том, чтобы немного сдвинуть Германию в плане влияния в ЕС и НАТО?

Ангела Меркель уже почувствовала, какую цену потребуют ясновельможные паны за свои услуги. Она же их знает как облупленных. Вот и ругается на Трампа.

«В то время как мы ищем возможности для сотрудничества в общих интересах, администрация президента США воспринимает глобализацию не в контексте взаимного преуспевания, а в контексте конфликта «победитель-побежденный», — заявила немецкий канцлер в интервью журналу Die Zeit. — Суть моей работы, как президента G20, — создавать возможности для договоренностей сторон, а не способствовать разрыву коммуникации».

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А чванливого лоха меж тем еще и заставили покупать дорогой сланцевый газ.

«Мы диверсифицируем поставки нефтегазовых ресурсов, чтобы они были не только из России, и рассмотрим также поставки в другие страны ЕС и развитие трубопроводной инфраструктуры», — объяснил цель нового соглашения с США президент Польши Анджей Дуда. Ну а Трамп? Он пообещал… немного поднять для Польши газовые цены.

Таков бизнес по-польски, польская судьба. Позор, чванство, виктимное поведение.