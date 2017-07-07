Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Сирия: «Силы Тигра» объединились с Республиканской гвардией в провинции Хомс
Особое мнение
Я продам вам парабеллум: Роман Носиков о том, как Трамп впарил Польше ее страхи
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Я продам вам парабеллум: Роман Носиков о том, как Трамп впарил Польше ее страхи

    12:24  7 Июля 2017
    269

    Я продам вам парабеллум: Роман Носиков о том, как Трамп впарил Польше ее страхи

    Американский президент Дональд Трамп приехал в Польшу и много всего там наговорил.

    Прежде всего, он заявил, что Польша спасла Европу — «остановила Красную армию, которая намеревалась завоевать европейский континент». Затем, что СССР Польшу ни за что ни про что обидел: в нее, оказывается, «с двух сторон вторглись две армии, немецкая и советская».

    «Тяжело, когда с двух сторон на вас налетают», — заявил Трамп. Посочувствовал.

    Помимо прочего, СССР, по его словам, предал поляков: «Советские вооруженные силы остановились и смотрели, как нацисты уничтожают все живое и пытаются подавить волю к жизни».

    После этого президент США похвалил поляков за хорошую покупку. Сказал, что аплодирует их решению закупить американские ракетные комплексы «Пэтриот».

    При этом ракеты, купленные Варшавой, будут прикрывать от атак с воздуха американский же комплекс ПРО в Польше. То есть героические поляки, в строгом соответствии со своей исторической судьбой, будут защищать Америку за собственные деньги — и собственными головами, если придется.

    Хороший лох

    США нужны в Европе именно такие партнеры по интеллекту. Которые берут на себя расходы и риски получить по шапке от русских. А расплачиваются за это с ними, пересказывая им их же обиды и травмы. Ну, разве не прелесть?

    Девизом такой политики должна быть несколько подправленная на американский лад фраза Остапа Бендера из «12 стульев»: «Я продам вам парабеллум».

    Я продам вам парабеллум: Роман Носиков о том, как Трамп впарил Польше ее страхи

    В принципе, небольшая войнушка не территории Европы не помешала бы экономике США. Так, например, поссорив на днях Катар с Саудовской Аравией, Америка немедленно продала обеим сторонам по хорошему военному арсеналу. Военный заказ — двигатель промышленности.

    Война в Европе уже, в принципе, имеется. Но у этой войны все неправильно, с точки зрения экономики США. Потому что воюет пока только Украина — при этом уничтожая саму себя. И без денег.

    Что это за бизнес такой, когда клиент клянчит у тебя «джавелины» — «в москалей популять», а заплатить он готов только ласками? Это никуда не годится. Хороший лох должен быть платежеспособен.

    Хуторейх

    А тут еще Украина показала себя полностью неспособной для решения американских задач — вхождения в НАТО, уничтожения Черноморского флота России, предоставления американцам базы в Крыму… Из всего списка вашингтонских хотелок Украине удалось только: а) спровоцировать санкции в отношении России; б) устроить у себя фашизм.

    Но фашизм фашизму рознь. Рейх — тоже ведь государство. У немцев была государственная машина, способная решать государственные задачи: репрессии, геноцид, милитаризацию экономики. Третий рейх умел налаживать производство, проводить технические разработки, вести войну.

    Из «территории 404» никакого укрорейха построить не вышло. Получился хутор с фашизмом. Хуторейх.

    Не стальная лавина танков и воинов с огнеметами, прущих на Москву свиньей. А просто свинья. С салом. С грязью. Хрюкает. Тупая. И ворует.

    Читайте также: Украина просится в НАТО: Дмитрий Лекух о победе виртуальности над незалежностью

    Оборванцы, «аватары», погромщики, мародеры, рэкетиры и воры. В этом нет вообще ничего государственного. Государство Украины продолжает стремительно распадаться.

    Кто все это должен содержать? О! Очень кстати Польша рядом.

    Я продам вам парабеллум: Роман Носиков о том, как Трамп впарил Польше ее страхи

    Польская судьба

    Давайте расскажем полякам, какие они великие? Расчешем им струпья на ранах? Давайте предложим им помощь в том, чтобы немного сдвинуть Германию в плане влияния в ЕС и НАТО?

    Ангела Меркель уже почувствовала, какую цену потребуют ясновельможные паны за свои услуги. Она же их знает как облупленных. Вот и ругается на Трампа.

    «В то время как мы ищем возможности для сотрудничества в общих интересах, администрация президента США воспринимает глобализацию не в контексте взаимного преуспевания, а в контексте конфликта «победитель-побежденный», — заявила немецкий канцлер в интервью журналу Die Zeit. — Суть моей работы, как президента G20, — создавать возможности для договоренностей сторон, а не способствовать разрыву коммуникации».

    Читайте также: Польша против Бандеры: Роман Носиков об открытии второго фронта против Украины

    А чванливого лоха меж тем еще и заставили покупать дорогой сланцевый газ.

    «Мы диверсифицируем поставки нефтегазовых ресурсов, чтобы они были не только из России, и рассмотрим также поставки в другие страны ЕС и развитие трубопроводной инфраструктуры», — объяснил цель нового соглашения с США президент Польши Анджей Дуда. Ну а Трамп? Он пообещал… немного поднять для Польши газовые цены.

    Таков бизнес по-польски, польская судьба. Позор, чванство, виктимное поведение.

    Автор: Роман Носиков
    #меркель #ссср #польша #трамп #нато #вторая мировая война #дуда
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        «Ловцу покемонов» Соколовскому смягчили приговор

        13:02 7 Июля 2017 110
        Читать
        12:45
        Сегодня

        Россияне рассказали социологам, кто в доме хозяин
        12:28
        Сегодня

        Песков: Меркель радушно встретила Путина на саммите G20
        12:12
        Сегодня

        Путин и Трамп обменялись рукопожатием перед первым заседанием саммита G20
        12:03
        Сегодня

        Путин рассмешил Меркель во время приветственного рукопожатия на саммите G20
        11:42
        Сегодня

        Саммит G20: Путин и Трамп принимают участие во встрече по борьбе с терроризмом

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017 2039

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1368

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2537

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2089

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9248
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин призовет партнеров по G20 сплотиться в борьбе с терроризмом

        Путин призовет партнеров по G20 сплотиться в борьбе с терроризмом

        12:01   7 Июля 2017
        69
        Много тем для дискуссии: Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным

        Много тем для дискуссии: Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным

        10:51   7 Июля 2017
        206
        Взрыв на шахте в Норильске: обнаружены тела троих горняков

        Взрыв на шахте в Норильске: обнаружены тела троих горняков

        10:32   7 Июля 2017
        191
        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04   7 Июля 2017
        2033