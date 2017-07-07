Скрытая угроза: почему США согласились оставить Башара Асада у власти в Сирии

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Администрация Белого Дома может согласиться на дальнейшее пребывание Башара Асада на посту президента Сирийской Арабской Республики, сообщает The Daily Beast. Однако к этому заявлению надо относиться осторожно, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Отмечается, что Вашингтон также готов к появлению на территории Сирии военной полиции Российской Федерации, а также созданию в стране зон безопасности, которые предложила Москва. При этом администрация Дональда Трампа объясняет, что на такие уступки она может пойти ради «недопущения возврата террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в России — прим. ред.) контроля над значительной частью территории Сирии».

«Я здесь ничего шокирующего не вижу по ряду причин. Статус-кво и улучшающаяся ситуация в Сирийской арабской республике — это заслуга Российской Федерации, ее славных воздушно-космических сил, миротворческого корпуса и внешнеполитического ведомства. А те якобы предложения, которые делают США — это, извините меня, попытка сделать хорошую мину при плохой игре», — поясняет ситуацию российский эксперт.

Кроме того в США подчеркивают, что на неподконтрольной Дамаску части страны за безопасностью будут следить союзные Вашингтону военные объединения и «Демократические силы Сирии».

«В Вашингтоне уже не один раз заявляли, что совсем не против присутствия Башара Асада на посту президента страны, однако потом Пентагон начал сбивать сирийские самолеты, наносить авиаудары по правительственным войскам и наносить ракетные удары по военным базам армии САР. Где же тут согласования и логика? США «молодцы», они хозяева своего слова. Поэтому я не уверен, что еще одно, подобное заявление, будет выполняться. Далее, зоны деэскалации — это попытка Вашингтона разделить страну, ведь если будут зоны безопасности, в которых работает военная полиция России, значит должны быть зоны, в которых действую военные Соединенных Штатов Америки. А мы знаем, что их бросили именно в те регионы, где земля полна природными ресурсами, есть вода, есть оазисы, есть промышленность по добыче углеводородов», — продолжает Кошкин.

По мнению собеседника ФАН, таким образом, руководство Соединенных Штатов поделило ближневосточную страну и сейчас пытается наверстать упущенное влияние и поэтому предлагает новую повестку дня по Сирии. По мнению американских ястребов, именно Россия несет ответственность за все, что происходит в Сирии и в случае каких-то спорных ситуаций и ухудшения обстановки, Вашингтон будет во всем винить Москву.

«Извините меня, позиция менторская позиция, выглядит, мягко говоря, не очень. Я не в восторге от такого рода заявлений и Я вижу, как США стремятся быстрее поделить Сирию, потому что Ирак они уже считают своей колонией. И теперь США не хотят упустить возрастающую роль Москвы, Анкары и Тегерана на территории ближневосточной страны. Я вижу здесь ярко заложенные механизмы доминирования США в Сирийской арабской республике», — заключил военный аналитик.

Напомним, 6 июля государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что президент США Трамп намерен обсудить на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в САР.

«У США и России, безусловно, есть разногласия по ряду вопросов, но также есть и потенциал для надлежащей координации в Сирии», — значится в распространенном Государственным департаментом обращении в преддверии G20.

Встреча российского и американского лидеров запланирована на 7 июля, первый день саммита G20. Представители Москвы рассчитывают, что контакт двух лидеров может помочь выстроить рабочий диалог, чрезвычайно необходимый для всего мира. Ранее специальный представитель президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщал, что военная полиция армии России может быть размещена в буферных зонах безопасности в Сирии.

Кроме того, иранское агентство Fars сообщало, что США предпочли на время отказаться от планов направить свои силы на аэродром Табка (запад провинции Ракка — прим. ФАН), который контролируют вооруженные отряды курдов. Связано это с тем, что армия САР располагается всего в четырех километрах от этого места и войска США не хотят оказаться под огнем ее артиллерии.

* Организация запрещена на территории РФ.