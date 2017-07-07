Песков прокомментировал первое рукопожатие Путина и Трампа
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Москва, 7 июля. Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в кулуарах саммита «Большой двадцатки». По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, при встрече лидеры двух стран пожали друг другу руки.
«Они пожали друг другу руки и сказали, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро увидятся», — отметил представитель Кремля.
Ранее на своей странице в Twitter Трамп признался, что с нетерпением ждет встречи с мировыми лидерами на G20. При этом из-за переговоров с Владимиром Путиным американский лидер пропустит совещание лидеров G20 по климату.