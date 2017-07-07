Песков прокомментировал первое рукопожатие Путина и Трампа

В Избранное

Москва, 7 июля. Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в кулуарах саммита «Большой двадцатки». По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, при встрече лидеры двух стран пожали друг другу руки.

«Они пожали друг другу руки и сказали, что скоро проведут отдельную встречу, что скоро увидятся», — отметил представитель Кремля.

Путин и Трамп пожали друг другу руки: Перед началом первого заседания G20 президенты двух стран коротко пообщались друг с другом pic.twitter.com/61tc3LDQX6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 7, 2017

Ранее на своей странице в Twitter Трамп признался, что с нетерпением ждет встречи с мировыми лидерами на G20. При этом из-за переговоров с Владимиром Путиным американский лидер пропустит совещание лидеров G20 по климату.