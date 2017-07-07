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Гамбург, 7 июля. Президент РФ Владимир Путин при подготовке к встрече на полях G20 принял к сведению заявления американского лидера Дональда Трампа о якобы дестабилизирующем влиянии Москвы, сделанное им в Польше накануне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне Трамп заявил, что укрепление сотрудничество США в НАТО будет продолжаться в ответ на «дестабилизирующие действия России».

«Безусловно, обо всех заявлениях господина Трампа, которые он делал в Польше, и других официальных лиц из Вашингтона, мы подробно докладывали Путину для его информации в ходе подготовки к предстоящей двусторонней встрече с Трампом», — заявил Песков журналистам. Он подчеркнул, что Путин принимает к сведению заявления президента США.

Встреча Путина и Трампа на полях саммита глав G20 в Гамбурге состоится вечером 7 июля. Ранее сообщалось, что обменялись рукопожатиями в кулуарах саммита и коротко пообщались друг с другом.