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Гамбург, 7 июля. Президент США Дональд Трамп прибыл на саммит G20, который проходит в немецком Гамбурге, где состоится его первая встреча с главой России Владимиром Путиным.

Трамп прибыл в Гамбург, где состоится саммит «Большой двадцатки». На правах хозяйки его встретила глава ФРГ Ангела Меркель. Лидеры приветствовали друг друга, после чего обменялись парой реплик и пожали руки. Глава США также поздоровался с журналистами, подняв вверх сжатую в кулак руку.

Ранее на своей странице в Twitter Трамп признался, что с нетерпением ждет встречи с мировыми лидерами на G20. Особо он выделил предстоящие переговоры с президентом России Владимиром Путиным.