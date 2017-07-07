Мужчина с метательными ножами пытался «поговорить с Иванкой Трамп о моде» у Trump Tower

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Нью-Йорк, 7 июля. Вооруженный метательными ножами мужчина пытался попасть в Trump Tower, чтобы встретиться с Иванкой Трамп.

Как сообщает Daily News, задержанный объяснил, что хотел обсудить с Иванкой Трамп ее линию одежды. Охранники Trump Tower сразу же вызвали полицейских, передает портал «Дни.ру».

Кроме того, на мужчине был бронежилет. Личность задержанного установлена. Им оказался 52-летний житель Бронкса Адамс Бенитез. Он представился сенатором и владельцем небоскреба. У мужчины изъяли два метательных ножа и поддельное удостоверение личности.

Бенитеза отправили на психиатрическую экспертизу. Ему предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и подделке документов, сообщает телеканал «360».