Путин рассмешил Меркель во время приветственного рукопожатия на саммите G20

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Гамбург, 7 июля. Российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обменялись рукопожатием в ходе церемонии приветствия участников саммита «Группы двадцати», который открывается сегодня в Гамбурге.

Глава государства Владимир Путин приехал на саммит вслед за президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе церемония приветствия российский лидер, обмениваясь рукопожатием с канфлером ФРГ Ангелой Меркель, рассказал шутку. Глава немецкого правительства улыбнулась, затем Путин и Меркель согласно протоколу мероприятия сфотографировались перед камерами. Напомним, что саммит «Большой двадцатки» продлится два дня.