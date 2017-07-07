ВКС РФ получили два арктических «Терминатора» Ми-8АМТШ

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Москва, 7 июля. «Вертолеты России» досрочно передали ВКС РФ две машины Ми-8АМТШ арктической модификации.

На торжественной церемонии специалисты Улан-Удэнского авиационного завода (входит в состав холдинга «Вертолеты России») передали летчикам ВКС РФ два вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор», модифицированных для использования в арктических условиях.

Данная версия транспортно-боевого вертолета предназначена для плетов при крайне низких температурах. Арктический «Терминатор» способен выполнять задачи при температурах до -60 градусов и обладает уникальной системой подогрева трансмиссии, позволяющей в морозы осуществить оперативный запуск машины. На борту вертолет несет новейшее навигационное оборудование, дальность полета с дополнительными баками составляет 1400 километров.