Украина просится в НАТО: Дмитрий Лекух о победе виртуальности над незалежностью

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Что больше всего поражает в политической и законотворческой деятельности на территории когда-то второй по значимости и первой по промышленному потенциалу цветущей советской республики Украина, так это нарочитая бессмысленность разухабистого карнавала.

То у них, внезапно, появляются «древние украинские князья». То «тысячелетний флот» на пару с гей-парадом. То все это объявляется «аграрной сверхдержавой». То происходит еще какое-то откровенно смешащее остальной мир и при этом не очень, признаться, остроумное безобразие.

Вот и вчера, 6 июля, руководитель этого бессмысленного образования торжественно известил в фейсбуке (еще одна идиотская традиция), что подмахнул закон о приоритете членства Украины в НАТО.

«Подписал закон, который одним из приоритетов национальных интересов государства определяет членство в Альянсе», — доложил ботам в виртуальной сети все больше становящийся виртуальным глава уже почти виртуального государства.

Съест-то он съест

При этом Петр Порошенко в этой своей неотмирной шизофрении не одинок: законопроект о приоритете вступления Украины в НАТО был одобрен Верховной радой «территории 404» еще 8 июня.

Более того, Рада отказалась от внеблокового статуса государства еще в декабре 2014 года, решив, что «членство в НАТО является стратегической целью страны». С тех пор Киев идет в указанном направлении с разной степенью самоуверенности, наглухо отказываясь прислушиваться не только к здравому смыслу, но и к прямым паническим отказам «принимающей стороны».

Возможно, нынешние украинские власти в своем неуемном стремлении ко всему «европейскому и цивилизованному» несколько подзабыли, что согласие есть продукт непротивления сторон. Чтобы, допустим, поиметь ребеночка, простого желания девушки, к вящему сожалению «украинских работниц с Ленинградки» недостаточно. Еще нужно, чтобы кто-то, так сказать, «оплодотворил». А вот с этим там серьезные проблемы.

Достаточно сказать, что, по словам рьяного «патриота НАТО», генерального секретаря данной организации Йенса Столтенберга, Украина еще очень не скоро сможет стать членом Североатлантического альянса. Прочие натовские деятели, даже благожелательно настроенные к этой идее, полагают, что «незалежная» не сможет претендовать на членство в их блоке, по крайней мере, ближайшие двадцать лет.

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Причин тому очень много, и большинство из них вполне объективные. Например, нежелание глобальной ядерной войны, читаемое на лицах деятелей натовских искусств.

Дело в том, что устав НАТО прямо запрещает вступление в блок не только стран с гражданской войной на своей территории, но и стран с неурегулированными территориальными спорами с иными государствами. И причина тут — вовсе не какая-то прихоть проклятущих атлантистов.

Все гораздо жестче.

Дураков нет

Ведь если даже Украине каким-то неизвестным науке способом удастся урегулировать конфликт в Донбассе (при «пронатовском тренде» это априори невозможно), то ей для вступления в НАТО придется для начала «отвоевать Крым» — ну или официально отказаться от него. Иначе, согласно знаменитой пятой статье устава НАТО, вступление Украины в блок будет означать для всех других его членов глобальную ядерную войну с Российской Федерацией.

Ибо если «Крым украинский», а Украина — «часть НАТО», то, согласно пятой статье, все остальные страны НАТО обязаны — да-да, именно обязаны, и это юридически обязательное положение — идти воевать с Россией. Просто, чтобы вернуть Украине этот самый Крым. Вот такая «милая мелочь».

Нет, понятно, что нынешних киевских властей такая перспектива, возможно, вполне устраивает, но других самоубийц по ту сторону Западного Буга, строго говоря, нет. Просто потому, что ядерная война несколько отличается от безопасных бомбардировок с воздуха, и, в отличие от украинских горе-вояк, в НАТО это понимают прекрасно.

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Про остальные препятствия на пути Украины в Североатлантический альянс, типа банального отсутствия денег для того, чтобы, согласно фантазиям Порошенко, «к 2020 году обеспечить полную совместимость вооруженных сил с силами стран НАТО», можно и не вспоминать.

Быть может, сам блок и не против того, чтобы украинцы шли умирать во имя его интересов. Вот только лично гибнуть под русскими бомбами за невнятные интересы виртуальной территории ни американцы, ни европейцы желанием почему-то не горят.