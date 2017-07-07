Курс евро впервые с ноября 2016 года преодолел отметку в 69 рублей

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Москва, 7 июля. Курс европейской валюты на Московской бирже впервые за семь месяцев превысил 69 рублей.

Стоимость евро повысилась на 31 копейку по отношению к закрытию предыдущих торгов и достигла 69,03 рубля впервые с 30 ноября 2016 года.

Курс доллара также вырос и по состоянию на 10.05 мск составил 60,41 рубля, что на 25 копеек больше, чем на момент закрытия торгов 6 июля, передает «Свободная пресса».

Эксперты связывают падение курса рубля со снижением цен на нефть — фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на лондонской бирже ICE торгуются по цене 47,61 доллара за баррель.