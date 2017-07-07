Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Сирия: «Силы Тигра» объединились с Республиканской гвардией в провинции Хомс
Новости Сирии
Приглашение к танцу: для чего США готовят России предложения по совместным действиям в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Приглашение к танцу: для чего США готовят России предложения по совместным действиям в Сирии

    12:12  7 Июля 2017
    416

    Приглашение к танцу: причины заявления Рекса Тиллерсона о совместных действиях России и США в Сирии

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия и США начинают работу по восстановлению доверия на военном и дипломатическом уровне и готовы обсуждать ряд вопросов по мирному урегулированию сирийского конфликта. Тиллерсон рассказал о намерении США объединить усилия с Россией для установления совместных механизмов обеспечения стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей за прекращением огня на земле, а также скоординированную доставку гуманитарной помощи. 

    Однако глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил журналистам, что российская сторона после выступления Тиллерсона запросила и пока не получила ответа на вопрос о том, какие бесполетные зоны им подразумевались. По словам министра, речи о них никогда не шло.

    Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН), что подобная смена политического вектора США в отношении Сирии  является индикатором того, о чем будет встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите G20. Эксперт не отрицает готовности Соединенных Штатов участвовать в мирном урегулировании совместно с Россией:

    «Определенное понимание того, что нужно что-то делать с тем, что мы сейчас имеем, присутствует. И вопрос о начале работы по согласованию деятельности в Сирии  — очень удобный вариант для того, чтобы найти какие-то точки соприкосновения для дальнейшего их использования, потому что и Россия, и Соединенные Штаты завязли  в Сирии достаточно серьезно. Но, несмотря на все входящие данные, или же, наоборот, благодаря всем входящим данным, у России ситуация более логичная и более продуктивная, чем у США».

    Приглашение к танцу: причины заявления Рекса Тиллерсона о совместных действиях России и США в Сирии

    У Америки, отмечает эксперт, в последнее время достаточно много неприятных моментов, связанных с операцией в Сирии:

    «То США бомбят мирное население, то никак не могут прийти к общему знаменателю с Турцией относительно курдов, когда ситуация вокруг этого вопроса накаляется. Турция и Россия худо-бедно пытаются согласовать позиции в отношении курдов, и возможно, что у них что-то получится. Тиллерсон показывает, что всем надо сесть и договориться, иначе можно будет заработать много неприятностей в Ракке, если не согласовать позиции на театре военных действий».

    Но, по мнению эксперта, главная задача этого заявления связана со встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита «Большой двадцатки»:

    «Надо что-то обсуждать. Где искать соприкосновение? Там, где произошли неприятности, а это — Украина и Сирия. Понятно, что тот же Тиллерсон и его команда наверняка понимают, что говорить об Украине — это  no go, путь в никуда, потому что вряд ли Россия будет что-то обсуждать или идти на какие-то договоренности вне рамок «минского протокола». Остается Сирия. Можно предположить, что подобное заявление Тиллерсона — это такой вброс, «приглашение к танцу».

    Приглашение к танцу: причины заявления Рекса Тиллерсона о совместных действиях России и США в Сирии

    Эксперт назвал понятной реакцию Лаврова: по сути, США хотят обсуждать бесполетные зоны, но заранее не сообщили об этом России. И ответ Лаврова Тиллерсону - это ни в коем случае не отказ от переговоров, а приглашение сформулировать позицию.

    «Время настало думать не о том, как победить ИГИЛ* (запрещено в РФ), потому что его ликвидируют в Сирии по объективным обстоятельствам, а о том, что будет с этой территорией после. Сейчас начинают об этом интенсивно говорить. Поэтому заявление Тиллерсона — это приглашение к диалогу о том, что будет с Сирией и вокруг нее уже после того как террористическое формирование ИГИЛ будет ликвидировано», — резюмировал Андрей Чупрыгин

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    #владимир путин #путин #g20 #дональд трамп #россия #сша #сирия #иг #украина #трамп #лавров #игил #сергей лавров
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        «Ловцу покемонов» Соколовскому смягчили приговор

        13:02 7 Июля 2017 107
        Читать
        12:45
        Сегодня

        Россияне рассказали социологам, кто в доме хозяин
        12:28
        Сегодня

        Песков: Меркель радушно встретила Путина на саммите G20
        12:12
        Сегодня

        Путин и Трамп обменялись рукопожатием перед первым заседанием саммита G20
        12:03
        Сегодня

        Путин рассмешил Меркель во время приветственного рукопожатия на саммите G20
        11:42
        Сегодня

        Саммит G20: Путин и Трамп принимают участие во встрече по борьбе с терроризмом

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017 2033

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1367

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2536

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2089

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9245
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин призовет партнеров по G20 сплотиться в борьбе с терроризмом

        Путин призовет партнеров по G20 сплотиться в борьбе с терроризмом

        12:01   7 Июля 2017
        69
        Много тем для дискуссии: Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным

        Много тем для дискуссии: Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным

        10:51   7 Июля 2017
        206
        Взрыв на шахте в Норильске: обнаружены тела троих горняков

        Взрыв на шахте в Норильске: обнаружены тела троих горняков

        10:32   7 Июля 2017
        191
        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04   7 Июля 2017
        2033