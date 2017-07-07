Приглашение к танцу: для чего США готовят России предложения по совместным действиям в Сирии

В Избранное

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия и США начинают работу по восстановлению доверия на военном и дипломатическом уровне и готовы обсуждать ряд вопросов по мирному урегулированию сирийского конфликта. Тиллерсон рассказал о намерении США объединить усилия с Россией для установления совместных механизмов обеспечения стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей за прекращением огня на земле, а также скоординированную доставку гуманитарной помощи.

Однако глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил журналистам, что российская сторона после выступления Тиллерсона запросила и пока не получила ответа на вопрос о том, какие бесполетные зоны им подразумевались. По словам министра, речи о них никогда не шло.

Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН), что подобная смена политического вектора США в отношении Сирии является индикатором того, о чем будет встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите G20. Эксперт не отрицает готовности Соединенных Штатов участвовать в мирном урегулировании совместно с Россией:

«Определенное понимание того, что нужно что-то делать с тем, что мы сейчас имеем, присутствует. И вопрос о начале работы по согласованию деятельности в Сирии — очень удобный вариант для того, чтобы найти какие-то точки соприкосновения для дальнейшего их использования, потому что и Россия, и Соединенные Штаты завязли в Сирии достаточно серьезно. Но, несмотря на все входящие данные, или же, наоборот, благодаря всем входящим данным, у России ситуация более логичная и более продуктивная, чем у США».

У Америки, отмечает эксперт, в последнее время достаточно много неприятных моментов, связанных с операцией в Сирии:

«То США бомбят мирное население, то никак не могут прийти к общему знаменателю с Турцией относительно курдов, когда ситуация вокруг этого вопроса накаляется. Турция и Россия худо-бедно пытаются согласовать позиции в отношении курдов, и возможно, что у них что-то получится. Тиллерсон показывает, что всем надо сесть и договориться, иначе можно будет заработать много неприятностей в Ракке, если не согласовать позиции на театре военных действий».

Но, по мнению эксперта, главная задача этого заявления связана со встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита «Большой двадцатки»:

«Надо что-то обсуждать. Где искать соприкосновение? Там, где произошли неприятности, а это — Украина и Сирия. Понятно, что тот же Тиллерсон и его команда наверняка понимают, что говорить об Украине — это no go, путь в никуда, потому что вряд ли Россия будет что-то обсуждать или идти на какие-то договоренности вне рамок «минского протокола». Остается Сирия. Можно предположить, что подобное заявление Тиллерсона — это такой вброс, «приглашение к танцу».

Эксперт назвал понятной реакцию Лаврова: по сути, США хотят обсуждать бесполетные зоны, но заранее не сообщили об этом России. И ответ Лаврова Тиллерсону - это ни в коем случае не отказ от переговоров, а приглашение сформулировать позицию.

«Время настало думать не о том, как победить ИГИЛ* (запрещено в РФ), потому что его ликвидируют в Сирии по объективным обстоятельствам, а о том, что будет с этой территорией после. Сейчас начинают об этом интенсивно говорить. Поэтому заявление Тиллерсона — это приглашение к диалогу о том, что будет с Сирией и вокруг нее уже после того как террористическое формирование ИГИЛ будет ликвидировано», — резюмировал Андрей Чупрыгин.

* Организация запрещена на территории РФ.