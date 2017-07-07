Россияне рассказали социологам, кто в доме хозяин

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Москва, 7 июля. Россияне заявили, что в их семьях нет лидера и в решении вопросов они предпочитают использовать демократический подход, сообщили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после соответствующего опроса.

По мнению социологов, в российских семьях произошли кардинальные изменения: авторитарный режим там сменила демократия. Россияне утверждают, что в их доме нет главного.

«62% семейных граждан (женатых или проживающих вместе без регистрации) говорят, что в их семье нет единоличного лидера, принимающего решения», — отметили специалисты.

При этом, 29% констатировали, что главным все таки является муж. В 7% случаев в семье царит матриархат.

Большинство семейных россиян (96%) заявили, что довольны союзом. 80% также добавили, что отношения в браке устраивают их полностью.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что около трети россиян в возрасте от 18 до 24 лет не знают о сталинских репрессиях.