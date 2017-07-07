Сирия: Алеппо остался без света из-за обрыва ЛЭП

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Алеппо, 7 июля. Множество абонентов в крупнейшем городе Сирии остались без электричества.

Сирийские источники сообщают, что в результате обрыва высоковольтных линий электропередач в районе Хама Зерба в освобожденном от боевиков Алеппо отмечаются перебои в снабжении энергией. Причины обрыва сейчас выясняются, ремонтные бригады приступили к восстановительным работам.

Ранее сообщалось, что специализированные службы приступили к восстановлению ЛЭП на «дороге жизни» между Итрией и Ханассером. Несколько дней назад правительственные войска создали буферную зону вокруг стратегически важной трассы.