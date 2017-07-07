Саммит G20: Путин и Трамп принимают участие во встрече по борьбе с терроризмом

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Гамбург, 7 июля. В Гамбурге началась первая встреча в рамках саммита G20. Главы государств прибыли на заседание, которое посвящено борьбе с терроризмом.

Среди собравшихся и президент России Владимир Путин, который приехал в Конгресс-центр, где проходит встреча, после переговоров с коллегами по БРИКС. Американский лидер Дональд Трамп подъехал чуть позже.

Сейчас все главы делегаций стран «большой двадцатки» уже собрались в зале и ждут начала заседания.