Сенатор США надеется, что встреча Путина и Трампа поможет урегулированию в Донбассе

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Минск, 7 июля. Глава делегации США в Парламентской ассамблее ОБСЕ сенатор Роджер Уикер выразил надежду на то, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет способствовать урегулированию кризиса на Украине.

Намеченная на сегодня встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на площадке саммита стран «Группы двадцати» в Гамбурге может оказать положительное влияние на урегулирование конфликта в Донбассе. Надежду на это выразил глава делегации США в Парламентской ассамблее ОБСЕ сенатор Роджер Уикер.

«Конечно, я надеюсь на это», — сказал американский сенатор.

Напомним, что в Минске 5 июля началась работа Парламентской ассамблее ОБСЕ, в которой принимают участие порядка трех сотен парламентариев из 56 стран мира, в том числе и России. ПА ОБСЕ продлится до 9 июля, за это время будут рассмотрены актуальные вопросы международной повестки, включая противодействие терроризму