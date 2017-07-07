Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Экономика
РФ на G20 сосредоточит внимание на вопросах позитивной динамики в мировой торговле — Путин
Политика
Сенатор США надеется, что встреча Путина и Трампа поможет урегулированию в Донбассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сенатор США надеется, что встреча Путина и Трампа поможет урегулированию в Донбассе

    12:03  7 Июля 2017
    59

    Сенатор США надеется, что встреча Путина и Трампа поможет урегулированию в Донбассе

    Минск, 7 июля. Глава делегации США в Парламентской ассамблее ОБСЕ сенатор Роджер Уикер выразил надежду на то, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет способствовать урегулированию кризиса на Украине.

    Намеченная на сегодня встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на площадке саммита стран «Группы двадцати» в Гамбурге может оказать положительное влияние на урегулирование конфликта в Донбассе. Надежду на это выразил глава делегации США в Парламентской ассамблее ОБСЕ сенатор Роджер Уикер.

    «Конечно, я надеюсь на это», — сказал американский сенатор.

    Напомним, что в Минске 5 июля началась работа  Парламентской ассамблее ОБСЕ, в которой принимают участие порядка трех сотен парламентариев из 56 стран мира, в том числе и России.  ПА ОБСЕ продлится до 9 июля, за это время будут рассмотрены актуальные вопросы международной повестки, включая противодействие терроризму

    Автор: Ирина Селезнева
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Саммит G20: Путин и Трамп принимают участие во встрече по борьбе с терроризмом

        11:42 7 Июля 2017 74
        Читать
        11:16
        Сегодня

        Siemens обещает разобраться в ситуации с поставкой турбин в Крым
        10:14
        Сегодня

        «Норникель» сообщает о трех жертвах взрыва на шахте в Норильске
        10:13
        Сегодня

        Новым вице-премьером Крыма стал бывший мэр Судака
        9:54
        Сегодня

        СК РФ возбудил два уголовных дела по факту обстрела ВСУ мирных жителей Донбасса
        9:48
        Сегодня

        ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Легион»

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017 1669

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1353

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        2523

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2082

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        9236
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Много тем для дискуссии: Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным

        Много тем для дискуссии: Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным

        10:51   7 Июля 2017
        143
        Взрыв на шахте в Норильске: обнаружены тела троих горняков

        Взрыв на шахте в Норильске: обнаружены тела троих горняков

        10:32   7 Июля 2017
        110
        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04   7 Июля 2017
        1669
        Трампу рекомендовали не возвращать России изъятую дипсобственность

        Трампу рекомендовали не возвращать России изъятую дипсобственность

        6:17   7 Июля 2017
        1692