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Политика
Трамп похвалил «недоброжелателей» за критику своего визита в Польшу
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    Трамп похвалил «недоброжелателей» за критику своего визита в Польшу

    11:32  7 Июля 2017
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    Трамп похвалил «недоброжелателей» за критику своего визита в Польшу

    Вашингтон, 7 июля. Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями о поездке в Польшу. На своей странице в Twitter он написал, что доволен тем, как она прошла и поблагодарил всех, даже своих недоброжелателей.

    «Я вчера получил отличный опыт в Польше. Спасибо всем, включая недоброжелателей, за отличные рецензии на речь», — говорится в опубликованном сообщении.

    Визит американского лидера в Польшу состоялся на днях. В Варшаву он приехал в среду, а в четверг принял участие в переговорах и саммите Трехморья, после чего состоялось его выступление. Трамп произнес речь на площади Красиньских.

    Итогом поездки президента США стали договоренности о поставках в Польшу зенитно-ракетных систем Patriot.  

    Автор: Кира Мирова
    #трамп
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