Трамп похвалил «недоброжелателей» за критику своего визита в Польшу

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Вашингтон, 7 июля. Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями о поездке в Польшу. На своей странице в Twitter он написал, что доволен тем, как она прошла и поблагодарил всех, даже своих недоброжелателей.

«Я вчера получил отличный опыт в Польше. Спасибо всем, включая недоброжелателей, за отличные рецензии на речь», — говорится в опубликованном сообщении.

My experience yesterday in Poland was a great one. Thank you to everyone, including the haters, for the great reviews of the speech! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 7, 2017

Визит американского лидера в Польшу состоялся на днях. В Варшаву он приехал в среду, а в четверг принял участие в переговорах и саммите Трехморья, после чего состоялось его выступление. Трамп произнес речь на площади Красиньских.

Итогом поездки президента США стали договоренности о поставках в Польшу зенитно-ракетных систем Patriot.