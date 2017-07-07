«Джебхат ан-Нусра» атакована «Армией ислама» в Восточной Гуте

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Дамаск, 7 июля. В пригородах Дамаска продолжается противостояние различных террористических группировок.

Сирийские источники сообщают, что «Армия ислама» («Джейш аль-Ислам» считается террористической организацией в ряде стран) атаковала позиции боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Медиа-крыло «Армии ислама» отмечает, что боевикам удалось захватить несколько позиций и объектов «Джебхат ан-Нусры» в районе Ашари в Восточной Гуте. Сирийские источники подчеркивают, что «Ан-Нусра» находится в крайне невыгодном положении, так как с одной стороны ее атакуют правительственные войска, а с другой — конкурирующая террористическая группировка.