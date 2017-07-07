Volkswagen отзывает в России 2,37 тысячи автомобилей из-за проблем с электрикой

В Избранное

Москва, 7 июля. Российский дилер Volkswagen принял решение от отзыве 1045 автомобилей марки Volkswagen моделей Golf, Eos, Scirocco и Caddy, а также 1325 авто марки Audi модели A3 из-за проблем с электрикой.

Отечественный дилер немецкого автоконцерна Volkswagen отзывает машины, проданные в период с 2004 по 2012 гг из-за проблем с электрикой, ою этом стало известно из сообщения Росстандарта. Известно, что в моделях Volkswagen Golf, Eos, Scirocco и Caddy, а также у марки Audi модели A3 возможна проблема с электрикой.

Речь идет о термомеханической перегрузке главных компонентов блока управления электронного контроля устойчивости. Это может привести к нарушению соединения с массой в блоке управления. Как отмечает надзорное ведомство, эта неисправность может спровоцировать отказ ряда функций по стабилизации машины. У отозванных автомобилей бесплатно проведут диагностику и при необходимости обновление ПО.