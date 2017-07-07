Два студента погибли на стройке под Красноярском после падения в шахту лифта

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Красноярск, 7 июля. Двое студентов погибли на строящемся объекте в городе Железногорск под Красноярском. В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

Сообщение о трагедии поступило накануне вечером. Тело 19-летнего студента стройотряда обнаружили в шахте лифта строящегося здания опытно-демонстрационного центра ИХЗ (изотопно-химического завода) ФГУП «Горно-химический комбинат». Его 22-летнего приятеля с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он вскоре скончался, сообщает «Телеканал 360».

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.