Трамп из-за встречи с Путиным отказался от переговоров по климату на саммите G20

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Гамбург, 7 июля. Из-за переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп пропустит совещание лидеров G20 по климату. Это значит, что глава Белого дома избежит разговора с другими партнерами по «Большой двадцатке», с которыми у США сохраняются разногласия по вопросу климатических изменений.

В 15.30 по местному времени (16.30 мск) в Конгресс-центре Гамбурга начнется рабочее заседание лидеров G20, посвященное «устойчивому развитию, климату и энергетике». На 15.45 (16.45 мск) назначена встреча Путина с Трампом. Формально эта беседа пройдет на американской территории, поскольку все помещения центра поделены между делегациями.

Таким образом, американский президент лишит своих партнеров возможности высказать ему в лицо критику в отношении политики Вашингтона по климату, проигнорировав встречу «двадцатки», сообщает ТАСС.

Напомним, ранее Трамп заявил, что с нетерпением ждет встреч с мировыми лидерами на саммите G20 В Гамбурге.