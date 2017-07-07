Hyundai расширяет линейку внедорожников в России

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Сеул, 7 июля. Корейский автопроизводитель Hyundai расширяет линейку внедорожников на рынке в России.

Как сообщили представители компании, в ближайшие годы в России появятся два новых представителя сегмента SUV. Первым в Россию приедет кроссовер Santa Fe свежей генерации. Предположительно, его стоит ждать только во второй половине 2018 года.

Второй кроссовер по размерам будет превышать Hyundai Grand Santa Fe. Однако более подробной информации об этой модели пока нет. Уточняется только, что он поступит в продажу не ранее 2019 года.

Ранее сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод планирует в 2018 году выпустить с конвейера «Хантер» с правым рулем для поставок на экспорт.