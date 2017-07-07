ИГИЛ использует смертников, чтобы остановить наступление войск на Дейр эз-Зор

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Пальмира, 7 июля. Боевики «Исламского государства»* пытаются замедлить продвижение войск к востоку от Пальмиры.

По данным информационного агентства «Аль-Масдар» один из боевиков-смертников террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) сумел пробраться на «шахид-мобиле» через линию фронта и атаковал подразделение Сирийской арабской армии.

В результате взрыва, который произошел в районе Арак к востоку от Пальмиры, погибло не менее пяти военнослужащих сирийской армии. Отмечается, что «Халифат» стал активнее использовать смертников для того, чтобы замедлить продвижение правительственных войск к осажденному боевиками Дейр эз-Зору.

* Организация запрещена на территории РФ.