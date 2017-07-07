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Москва, 7 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его американский коллега Рекс Тиллерсон проводят встречу на полях саммита «двадцатки» в Гамбурге.

Ранее в МИД РФ подтвердили факт встречи, однако никаких деталей разглашать не стали.

«Подтверждаем встречу Лаврова и Тиллерсона на полях «Двадцатки» в Гамбурге», — сообщили в МИД.

Встреча началась и проходит в закрытом режиме.

Также сегодня состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На встрече также будут присутствовать главы МИД двух стран, а также два переводчика. Трамп сегодня сообщил в Twitter, что «с нетерпением» ждет всех запланированных встреч, в том числе и с Путиным, с которым американскому президенту «есть, что обсудить».